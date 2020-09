Nelle prime ore della mattinata odierna, i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia hanno tratto in arresto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, quattro persone responsabili dell'incendio delle autovetture di Maria Marcelli, vice sindaco di Sermoneta (fatti commessi il 7 e 22 febbraio 2020) e di Giuseppina Giovannoli, sindaco del medesimo Comune (fatto commesso il 9 maggio 2020).

Seguiranno aggiornamenti.