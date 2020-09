Nel pomeriggio di ieri, alle 16 circa a Roccagorga, i carabinieri della stazione del luogo traevano in arresto un 27enne originario del Mali, in ottemperanza all'ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, dovendo scontare la pena residua di anni 2, mesi 2 e giorni 15 di reclusione, per il reato di "favoreggiamento all'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato".

Il prevenuto, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Roma Rebibbia per l'espiazione.