Disagi sul lungomare di Sabaudia per via del forte vento. Grossi cumuli di sabbia hanno invaso la carreggiata formando delle piccole barriere.

Un pericolo per chi transita soprattutto sulle due ruote, ma il rischio slittamento per le auto è comunque alto. La situazione è la stessa dalla Bufalara a Torre Paola. Sul posto sono intervenuti i volontari Anc nel corso dell'attività di monitoraggio per l'allerta meteo.

I volontari coordinati dal maresciallo Cestra sono inoltre intervenuti anche nella frazione di Molella per garantire la sicurezza nel corso della rimozione di rami e alberi caduti sempre per via del vento.