Cinque persone indagate per diffamazione aggravata per alcuni post pubblicati su Facebook in relazione all'aspra polemica dello scorso anno sul piano di contenimento dei daini all'interno del Parco nazionale del Circeo.

L'inchiesta condotta dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano ha preso il via dalla querela presentata dall'Ente Parco nazionale del Circeo dopo il via libera del Consiglio Direttivo.

Sotto la lente diversi commenti pubblicati principalmente all'interno di un gruppo Facebook. A svolgere gli accertamenti, invece, sono stati delegati gli agenti della polizia postale.