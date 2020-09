Sono state quindi esperite ulteriori, sollecite, attività di indagine che hanno consentito di acquisire elementi che hanno comprovato la responsabilità dei due rapinatori e, stante contingenti esigenze di necessità e urgenza, gli stessi sono stati sottoposti alla misura del fermo di indiziato di delitto di iniziativa e associati in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Nel corso della serata di ieri, venerdì 25 settembre 2020, gli investigatori della Squadra Mobile hanno eseguito un fermo di iniziativa nei confronti di A.V., classe '87 e D.B.M., classe '72, poiché gravemente indiziati quali autori della rapina commessa lo scorso 23 settembre ai danni di un supermercato a Borgo Santa Maria; nella circostanza un rapinatore, con il volto travisato e brandendo un taglierino, si era fatto consegnare la somma di 300 Euro per poi allontanarsi a bordo di un'autovettura condotta da una complice.

