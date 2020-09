L'equipaggio è poi ripartito in direzione di Pratica di Mare.

In particolare, l'elicottero, su ordine del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, è decollato dalla base aerea di Pratica di Mare per raggiungere l'aeroporto militare di Latina, sede del 70° Stormo, dove è stata caricata a bordo l'equipe medica. Dopo essere ripartito dal capoluogo pontino, l'elicottero è atterrato sulla piazzola del teleposto di Ponza, dove le donna è stata imbarcata e l'equipaggio, nonostante le difficili condizioni meteo, è decollato verso l'aeroporto militare di Latina dove ha affidato la paziente alle cure dei medici del 118.

La donna era in pericolo di vita a Ponza. E il suo soccorso è stato possibile solo grazie all'Aeronautica militare viste le condizioni decisamente pessime del mare.

