Sono 13 i nuovi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. A dirlo è la Asl, nell'odierno bollettino. Del totale dei nuovi contagi, 11 sono trattati a domicilio. I positivi sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (6), di Cisterna di Latina (2), di Latina (2), di Pontinia (1), Roccagorga (1) e di Sabaudia (1).

Si ricorda che, in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, è stato attivato nei Comuni di Aprilia e Formia una locale postazione di Drive in straordinario per l'esecuzione del test rapido ("antigenico") volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2.

I giorni e le sedi di tali Drive in sono le seguenti:

APRILIA : sabato 26 e domenica 27 settembre sede "ex stabilimento Acqua Claudia" con ingresso da SS.148 Km.46.600

FORMIA: domenica 27 - lunedì 28 e martedì 29 settembre Cinema Multisala del mare – via Olivastro Spaventola

"L'esecuzione di tale test è rivolta a tutti i cittadini, principalmente domiciliati/residenti in questi Comuni, che pur non presentando segni clinici della malattia hanno, per i contatti avuti all'interno della comunità, un rischio aumentato di essere stati contagiati e di essere pertanto attualmente portatori dell'infezione. Si rappresenta al riguardo che tale test non è rivolto ai cittadini già presi in carico dal Dipartimento di Prevenzione della ASL in quanto sintomatici o "contatti certi" di soggetti positivi per i quali permangono le modalità di esecuzione di test a cura del Dipartimento quali in essere in tutta l'Azienda. Al fine di evitare inutili code, tutti i tamponi antigenici rapidi e molecolari dovranno essere prenotati tramite registrazione online utilizzando QR code di seguito riportato o seguendo la procedura di prenotazione riportata sul sito aziendale: www.ausl.latina.it".