Per quanto concerne le province di Latina e Roma, l'allerta è di colore arancione e di carattere idrogeologico: dunque, potrebbero verificarsi temporali di forte intensità, accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento.

Sia sul litorale compreso tra Civitavecchia e Minturno che nelle zone più interne, si dovrà fare attenzione anche domani: infatti, il Dipartimento della protezione civile della Regione Lazio ha emesso un nuovo avviso per condizioni meteo avverse valido da domani mattina, domenica 27 settembre 2020, e per le successive 18-24 ore.

