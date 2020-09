A Lanuvio non sembra arrestarsi la crescita di casi di Coronavirus. Poco fa, infatti, il sindaco Luigi Galieti ha fatto sapere che altri due cittadini sono risultati positivi al Covid-19 dopo essere stati sottoposti al tampone.



Uno di loro è ricoverato in ospedale, mentre il secondo è in quarantena. Al momento, dunque, i casi in paese sono diventati 16, con due persone ricoverate e 14 in isolamento domiciliare.

«Non devo aggiungere nulla - ha commentato Galieti -, i latini dicevano 'Intelligenti pauca' (alle persone intelligenti bastano poche parole)».