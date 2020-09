"L'Italia è stato il primo Paese occidentale ad essere stato pesantemente colpito dal Covid-19 - sottolinea l'Agenzia nel video pubblicato - il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell'epidemia con una serie di misure basate sulla scienza". E poi ancora "L'esperienza italiana dei mesi scorsi è raccontata attraverso immagini e testi da cui traspaiono l'impegno della comunità, le scelte assunte per contrastare la diffusione dell'epidemia, il contributo fondamentale della scienza accanto a quello della politica".

L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha postato sul suo profilo twitter un video che omaggia l'Italia per come ha affrontato la pandemia da nuovo coronavirus.A renderlo noto è il Ministero della Salute attraverso il suo portale.

