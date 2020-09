Scenari apocalittici a Nettuno, dove un vero e proprio tornado ha spazzato via la città nelle prime ore del pomeriggio. La situazione è a carattere emergenziale, soprattutto nelle periferie, dove le abitazioni sono state danneggiate da una fortissima tromba d'aria che alle 14 ha tagliato in due il territorio. Alberi caduti, tetti divelti, muri abbattuti e allagamenti: la conta dei danni è tuttora in corso e la situazione sembra davvero grave.