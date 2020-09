E' drammatico il bilancio del tornado che, attorno alle 14, ha investito la zona a sud-est del centro urbano di Nettuno: nella fascia compresa tra via dei Frati e via Canducci, dunque nella zona immediatamente periferica rispetto a Cretarossa, una violenta tromba d'aria ha spazzato via di tutto. Auto ribaltate, tetti divelti, tettoie staccate e trasportate a distanza di centinaia di metri dai loro alloggiamenti, alberi sradicati e tanto altro ancora.

Danni ingenti, dunque, soprattutto per i privati, che stanno facendo i conti con le conseguenze del tornado che, tra l'altro, è stato accompagnato da una bomba d'acqua che, nel giro di pochi minuti, ha fatto depositare a terra decine di centimetri d'acqua. Impraticabili piazzale San Rocco, via Visca e molte altre strade del centro e della periferia.

Mobilitati, chiaramente, i soccorsi: in prima linea ci sono stati i vigili del fuoco di Anzio, Pomezia e Velletri e l'unità Uscar, i volontari dell'associazione "Nettuno" della protezione civile e la polizia locale. Operativi anche la polizia di Stato e i carabinieri.