Un incendio ha devastato il ristorante "L'Oasi di San Valentino" a Pontinia e il rogo a quanto è stato causato da un fulmine. Sono stati i proprietari, che abitano lì vicino, ad accorgersi di quanto stava accadendo e a lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che, nonostante la forte pioggia, hanno dovuto lavorare a lungo prima di riuscire ad avere la meglio sulle fiamme. Le operazioni sono ancora in corso. I danni causati alla struttura sono piuttosto ingenti.

