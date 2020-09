Pochi secondi, e il momento di preghiera si è trasformato in terrore. Il tetto è volato via, l'impalcatura ha ceduto ed è venuta giù in pochi secondi. Per fortuna, i presenti hanno fatto in tempo a uscire, a fuggire sotto la pioggia e le raffiche di vento. Ma la Gurdwara, il tempio Sikh che sorge in via Circondariale a Borgo Hermada, è venuto giù.

Questo uno degli effetti della tromba d'aria che ha attraversato Terracina nel pomeriggio. Altri danni si sono registrati sulla Pantani da Basso, dove è caduto un pino, è venuto giù un lampione e alcune abitazioni hanno registrato danni ai tetti. Danneggiate anche alcune serre. A Terracina centro, invece, è volato via il tetto di uno stabilimento balneare. E poi, strade allagate e disagi.

E soprattutto paura, la stessa che ormai coglie la popolazione ad ogni autunno, dopo il tornado del 2018, ma anche la tromba d'aria del 2017. Sulla Pantani da Basso, i Vigili del Fuoco hanno transennato l'area in cui è caduto l'albero. Eseguiti diversi controlli alle abitazioni, mentre Polizia, Carabinieri e Vigli urbani hanno chiuso alcune strade. I controlli sono ancora in corso.