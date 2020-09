Momento di paura questa sera sulla provinciale via per Castelforte, dove di è verificata una caduta massi. Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione Civile e la Polizia locale. Il sindaco Giancarlo Cardillo ha invitato tutti coloro che transitano lungo l'arteria ad osservare la massima prudenza. La caduta massi si è verificata subito dopo lo stabilimento termale Luval in territorio si Suio di Castelforte.