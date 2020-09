Domani tutti gli Istituti comprensivi statali del Comune di Nettuno, il Circolo didattico e l'asilo nido "Il Germoglio" resteranno chiusi. Il motivo: occorre accertare eventuali danni causati dal tornado di oggi.

Poco fa, infatti, il sindaco Alessandro Coppola ha firmato un'ordinanza attraverso cui ha imposto la chiusura delle scuole di competenza comunale "per prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità degli studenti e di tutto il personale scolastico e al fine di effettuare una verifica tecnica dello stato dei luoghi per l'accertamento di eventuali criticità".

L'ordinanza è stata firmata "a seguito della forte ondata di maltempo che si è abbattuta oggi su Nettuno e che ha causato ingenti danni sul territorio comunale".

Il provvedimento, vale la pena evidenziarlo, non riguarda le scuole superiori e gli istituti privati o paritari.

Tetti divelti e auto ribaltate per la tromba d'aria: il drammatico bilancio 4 ore fa E' drammatico il bilancio del tornado che, attorno alle 14, ha investito la zona a sud-est del centro urbano di Nettuno: nella fascia compresa tra via dei Frati e via Canducci, dunque nella zona immediatamente periferica rispetto a Cretarossa, una violenta tromba d'aria ha spazzato via di tutto. Auto ribaltate, tetti divelti, tettoie staccate e trasportate a distanza di centinaia di metri dai loro alloggiamenti, alberi sradicati e tanto altro ancora. Danni ingenti, dunque, soprattutto per i privati, che stanno facendo i conti con le conseguenze del tornado che, tra l'altro, è stato accompagnato da una bomba d'acqua che, nel giro di pochi minuti, ha fatto depositare a terra decine di centimetri d'acqua. Impraticabili piazzale San Rocco, via Visca e molte altre strade del centro e della periferia. Mobilitati, chiaramente, i soccorsi: in prima linea ci sono stati i vigili del fuoco di Anzio, Pomezia e Velletri e l'unità Uscar, i volontari dell'associazione "Nettuno" della protezione civile e la polizia locale. Operativi anche la polizia di Stato e i carabinieri. di: Francesco Marzoli