Domani tutti gli Istituti comprensivi statali del Comune di Nettuno, il Circolo didattico e l'asilo nido "Il Germoglio" resteranno chiusi. Il motivo: occorre accertare eventuali danni causati dal tornado di oggi.

Poco fa, infatti, il sindaco Alessandro Coppola ha firmato un'ordinanza attraverso cui ha imposto la chiusura delle scuole di competenza comunale "per prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità degli studenti e di tutto il personale scolastico e al fine di effettuare una verifica tecnica dello stato dei luoghi per l'accertamento di eventuali criticità".

L'ordinanza è stata firmata "a seguito della forte ondata di maltempo che si è abbattuta oggi su Nettuno e che ha causato ingenti danni sul territorio comunale".

Il provvedimento, vale la pena evidenziarlo, non riguarda le scuole superiori e gli istituti privati o paritari.