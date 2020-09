Continuano le difficoltà all'interno delle scuole pontine in virtù dell'emergenza Covid 19. Un caso di positività è stato riscontrato per una classe terza della scuola media Aldo Manuzio di Latna Scalo. Il plesso scolastico oggi aprirà alle ore 9 agli alunni per via delle opere di sanificazione che andranno svolte nelle aule, mentre tutti i ragazzi e i docenti della classe in questione sono stati posti in isolamento preventivo.