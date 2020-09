Il coronavirus non rallenta in provincia. Con i ventuno nuovi casi di ieri il conto della settimana è salito a 144 positivi, e ancora più impressionante è quello del mese, 389 contagi dall'inizio di settembre (84 a Latina, 82 ad Aprilia). Dati allarmanti. E con la crescita dei casi inevitabilmente è aumentata anche quella dei ricoveri. Nel reparto di Malattie Infettive non ci sono più posti letto disponibili: lì i ricoverati attuali per Covid sono 18. Per far fronte all'emergenza, al secondo piano del nosocomio del capoluogo, l'ex reparto di urologia è diventata un'area Covid dove ieri sono stati trasferiti altri nove positivi: al Santa Maria Goretti il dato complessivo ha raggiunto i 27 ricoveri.

Ormai non ci sono più dubbi sul fatto che la situazione sia molto preoccupante. Questo mese verrà ricordato come quello dei record, abbiamo assistito ad una vera e propria escalation con tre impennate e tanti altri giorni in cui è stata raggiunta la doppia cifra. Ormai è lontanissima l'ultima volta in cui non si sono registrati nuovi positivi: era il 17 agosto quando l'Asl comunicò zero contagi. Il quadro generale territoriale dall'inizio della pandemia vede 1.165 casi; il 20,25 di prevalenza (il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti); 633 guariti; 38 deceduti; 494 positivi di cui 421 trattati a domicilio.

Situazione critica anche a livello regionale. Nel Lazio si sono registrati 181 nuovi casi di cui 79 nella Capitale, 50 nella provincia romana, e altri 52 nelle altre province della regione.