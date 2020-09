Un anno fa l'intero Corpo della Polizia locale e molti dipendenti dell'amministrazione comunale di Aprilia avevano voluto salutarla nell'ultimo giorno di lavoro. Maura Tempobuono andava infatti in pensione esattamente 12 mesi fa. Sabato, all'età di 65 anni, il tenente della Polizia locale è venuta a mancare all'affetto dei parenti e degli amici. Era ospite della clinica Villa Silvana. Aveva servito nella Polizia locale e in Comune per trenta anni. Ad Aprilia era arrivata nel maggio del 1989 da Roma, dove insegnava. Fino al 2007 aveva lavorato in divisa, poi nel 2007 aveva ottenuto il trasferimento negli uffici comunali dove aveva coordinato l'ufficio Anagrafe. Poi aveva chiesto e ottenuto di tornare a vestire la divisa. Il funerale si terrà oggi alle 14 presso la Chiesa San Michele Arcangelo in piazza Roma). La famiglia chiede, a chi fosse intenzionato, di non acquistare fiori, ma fare offerte per l'A.I.R.C.