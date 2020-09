La donna è ritenuta responsabile di aver investito il 27 agosto di quest'anno – con la sua condotta di guida negligente, verosimilmente condizionata dall'uso di uno smartphone, – un'anziana donna che stava attraversando una via del centro sulle strisce pedonali, cagionandole lesioni gravi.

Nella gioranta odierna, a Terracina, i carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile. a conclusione di specifici accertamenti, denunciavano a piede libero per il reato di lesioni personali stradali gravi, una 43 enne del posto.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli