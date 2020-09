Raffica di controlli, denunce e sequestri: sono giorni impegnativi per i carabinieri dei reparti dipendenti dalla Compagnia di Formia, che tra ieri e oggi hanno eseguito un vasto controllo del territorio.

Nello specifico, sono stati denunciati: un 28enne di Gaeta, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti ematologici volti a determinare l'eventuale presenza nel sangue di sostanze stupefacenti e per essere stato sorpreso alla guida di autoveicolo sprovvisto della prevista patente di guida, in quanto revocata; un 22enne albanese, per essere risultato positivo agli accertamenti ematici volti a verificare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti (cocaina) a seguito di sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto; un 20enne di Gaeta, per essere risultato positivo agli accertamenti ematici volti a verificare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti (cocaina) a seguito di sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto i relativi documenti di guida sono stati ritirati ed i veicoli coinvolti affidati a persone idonee alla guida.

Inoltre è stato denunciato il titolare di un ristorante di Formia, per aver esibito all'atto del controllo documenti contenenti false attestazioni.

Sempre i militari hanno segnalato alle competenti autorità per violazioni in materia di stupefacenti sei persone trovate in possesso ingiustificato per uso personale di cocaina ed hashish, sequestrando complessivamente circa 10 grammi di droga.

Il bilancio dei controlli ha interessato 79 autovetture, 5 esercizi pubblici, 26 soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari, 140 persone identificate (di cui 10 gravate da precedenti di polizia), 20 contravvenzioni al Codice della Strada, il sequestro di tre autoveicoli e 10 perquisizioni personali, veicolari e domiciliari.