Altri due casi positivi al Coronavirus nel territorio comunale di Lanuvio. A renderlo noto, su comunicazione della Asl Roma 6, è il sindaco Luigi Galieti.

"Altri due casi positivi al tampone oro-faringeo per Sars-Cov2 - spiega il sindaco - Il primo convivente con un caso già noto. Attualmente 17 persone positive in quarantena nel proprio domicilio e 2 ricoverate in ospedale".