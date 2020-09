Pena dimezzata per l'omicidio di Mourad Bouazzi avvenuto ad Ardea il 17 settembre 2018: a due anni dal fatto, il 24 settembre scorso, infatti, la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha riformulato la condanna di primo grado nei confronti del 30enne Fahd Zitouni, disponendo per lui 16 anni di reclusione.

Nel processo con rito abbreviato celebrato davanti al gup di Velletri Gisberto Muscolo, infatti, lo straniero classe 1990 si era visto infliggere una condanna a 30 anni di carcere per omicidio aggravato. Il suo difensore, l'avvocato penalista Federico Sciullo del Foro di Roma, ha promosso appello, evidenziando diversi aspetti della vicenda. Innanzitutto, ha sottolineato come Zitouni si fosse costituito dai carabinieri di Tor San Lorenzo subito dopo l'omicidio, raggiungendo a piedi la caserma in circa 40 minuti; poi ha chiarito che, seppure non avesse disponibilità, la sua famiglia ha formulato un'offerta reale come segno di dispiacere, ma anche che la dinamica del fatto non era certa e che il testimone non era attendibile. In più, interrogato per quattro volte, Zitouni aveva sempre sottolineato di essersi difeso e di aver colpito Bouazzi, ma senza la volontà di ucciderlo.

A fronte di questi motivi, la Corte d'Assise d'Appello di Roma, presieduta dai giudici Calabria e De Cataldo, ha accolto l'appello e ha dimezzato la pena, riformulandola in 16 anni di reclusione che Zitouni sta scontando nel carcere di Civitavecchia. Le motivazioni saranno rese note tra 30 giorni, ma si può già evidenziare come i giudici abbiano riconosciuto le circostanze generiche equivalenti all'aggravante.

«L'imputato doveva essere condannato, certamente sì, ma con una pena giusta - ha commentato l'avvocato penalista Federico Sciullo -. E la Corte, accogliendo il mio motivo d'appello e riconoscendo la positiva condotta che comunque l'imputato ha sempre mantenuto, ha dimezzato la pena riconducendola nei binari della giusta proporzionalità».

Omicidio ad Ardea, Fahd Zaotiuni resta in carcere: arresto convalidato 22 settembre 2018 08:00 Versione dei fatti confermata e arresto convalidato. Sono queste, sostanzialmente, le due novità riguardanti l'omicidio di Mourad Bouazzi, avvenuto lunedì pomeriggio ad Ardea, con l'unico indagato per il delitto, ossia il suo connazionale Fahd Zaotiuni, che resterà in carcere. Nella giornata di ieri (21 settembre 2018), infatti, il gip del Tribunale di Velletri ha interrogato in carcere il 28enne marocchino, che ha sostanzialmente confermato quanto detto ai carabinieri della Compagnia di Anzio poche ore dopo l'omicidio, ossia quando si è presentato spontaneamente nella Stazione dei militari di Tor San Lorenzo, asserendo di esser stato lui ad accoltellare Bouazzi. Nello specifico, l'uomo sostiene...

SULL'EDIZIONE DIGITALE

DI "LATINA OGGI" DEL 22 SETTEMBRE 2018 di: Francesco Marzoli

Omicidio ad Ardea: è stato Fahd Zitouni ad accoltellare Mourad Bouazzi 19 settembre 2018 08:00 Iniziano a essere un po' più chiari i contorni dell'omicidio di Mourad Bouazzi, il 38enne d'origine marocchina ucciso lunedì pomeriggio sul lungomare di Ardea. In particolare, i carabinieri della Compagnia di Anzio hanno arrestato Fahd Zitouni, un 28enne connazionale dell'uomo assassinato, che poche ore dopo il delitto si è consegnato nella caserma di Tor San Lorenzo, sostenendo di aver accoltellato Bouazzi per essersi difeso dopo una lite nata per il diniego di una sigaretta e di qualche euro. I primi dettagli

Ai militari, coordinati dal capitano Lorenzo Buschittari - che comanda la Compagnia di viale Marconi -, Zitouni ha raccontato di aver litigato con Bouazzi, col quale si erano conosciuti da qualche tempo, e di essersi difeso scagliando i fendenti per ferirlo. Una versione, quella del 28enne reo confesso, che ora sarà vagliata dai carabinieri...

SULL'EDIZIONE DIGITALE

DI "LATINA OGGI" DEL 19 SETTEMBRE 2018 di: Francesco Marzoli

Omicidio ad Ardea, c'è un arresto per l'assassinio di Mourad Bouazzi 18 settembre 2018 10:34 Una lite per una sigaretta e pochi spiccioli. CI sarebbe questo alla base dell'omicidio di Mourad Bouazzi, l'uomo assassinato ieri pomeriggio sul litorale di Ardea. In particolare, le indagini dei carabinieri della Compagnia di Anzio, agli ordini del capitano Lorenzo Buschittari, stanno puntando ad appurare la versione dei fatti resa da un marocchino classe 1990, reo confesso e arrestato per omicidio già stanotte. L'uomo sostiene di essersi difeso e di essere lui la vittima dell'aggressione. Una circostanza che gli investigatori, sulla base delle testimonianze raccolte e del quadro indiziario, dovranno verificare. Nel frattempo, il giovane è finito in carcere a Velletri. di: Francesco Marzoli

Omicidio ad Ardea, l'uomo ucciso a coltellate è Mourad Bouazzi 17 settembre 2018 23:56 Si chiama Mourad Bouazzi, è marocchino e ha 38 anni l'uomo che nel pomeriggio del 17 settembre 2018 è stato ucciso sul lungomare degli Ardeatini, nei pressi di un affittacamere che si trova al civico 103 e accanto a un supermercato. L'uomo è stato attinto da due coltellate, una delle quali è stata letale. A scagliare i colpi potrebbe essere stato un suo conoscente: al momento, tra l'altro, un uomo si trova nella caserma dei carabinieri di Tor San Lorenzo: in queste ore si capirà se è proprio lui l'autore del delitto. L'arma utilizzata, un grosso coltello da cucina, è stata trovata accanto al corpo dell'uomo e inviata al Ris. Il corpo, dopo l'analisi sul posto, è stato trasferito all'obitorio di Tor Vergata, a Roma. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Anzio, agli ordini del capitano Lorenzo Buschittari. Sul posto anche i militari del Nucleo investigativo di Frascati, agli ordini del maggiore Ugo Floccher. di: Francesco Marzoli