Due studenti del Liceo "Innocenzo XII" di Anzio sono risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di un ragazzo e una ragazza che frequentano una classe terza e una quarta dello Scientifico e del Linguistico.

La positività al test è stata appresa nelle scorse ore e, stando a quanto appreso poco fa, i compagni di classe dei ragazzi si sono auto-isolati.

Visto che nel Liceo si sta adottando un tipo di didattica mista (metà classe in aula e l'altra metà a distanza, con turni invertiti nella settimana successiva) sono rimasti a casa sia i ragazzi che con loro avevano condiviso le lezioni, sia quelli che sarebbero dovuti entrare in aule questa mattina per il nuovo turno.

Chiaramente, ora sarà condotta l'indagine epidemioloica.