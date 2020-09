L'automobilista si è prontamente fermata e a soccorso per prima la bambina. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia.

L'incidente è avvenuto oggi poco dopo le 13 quando la bambina è scesa dallo scuola bus che la riportava a casa e ha iniziato ad attraversare via dei giardini. Una Fiat 500 condotta da una donna di 40 anni l'ha investita procurandole ferite e lesioni ad un braccio.

Investita appena è scesa dallo scuolabus, una bambina di 12 anni soccorsa dal 118 e trasferita al Bambin Gesù di Roma in elicottero.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli