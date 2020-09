Un nuovo caso positivo al Coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore a Maenza. Sul caso è intervenuto il sindaco, Claudio Sperduti: "I funzionari ASL contatteranno nelle prossime ore le persone con la quali ha avuto contatto. Come sempre in questi casi invito tutti a mantenere la calma ed a rispettare le disposizioni note".

"Siamo una comunità piccola, ci conosciamo tutti e le notizie girano velocemente. Per motivi di privacy non comunico il nome della persona interessata tuttavia invito quelli che sono stati a stretto contatto e che verranno contatati nelle prossime ore a porsi in quarantena volontaria in attesa di nuovi sviluppi".