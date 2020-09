Ancora furti nelle scuole di Pomezia. Dopo la razzia di pc e altro materiale nell'Istituto "Copernico", infatti, nel corso del weekend i ladri hanno effettuato altre scorribande, rubando in una scuola materna, riuscendo a entrare in altri due asili e provando a fare incursione nel liceo Artistico "Picasso".

Nella scuola dell'Infanzia che ha subìto il furto, i malviventi hanno portato via un pc e le mascherine presenti, bivaccando anche prima di andare via. Per il resto, purtroppo, non sono mancati danni.

Le scuole prese di mira sono state quelle dell'Infanzia comunali: la "Maria Immacolata", la "San Francesco" e il plesso di via Dante Alighieri. Il tutto oltre al tentativo di furto al "Picasso".

«Sono state recuperate le immagini delle telecamere di videosorveglianza del territorio che sono ora al vaglio dei carabinieri - ha evidenziato il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà -. Stiamo collaborando con le forze dell'ordine per individuare quanto prima i responsabili di quello che mi sento di definire un vero e proprio attacco coordinato alle nostre scuole. Siamo sicuri che le autorità competenti non lasceranno impuniti i colpevoli».