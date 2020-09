È stata denunciata per lesioni stradali gravi e per guida negligente, la donna di 43 anni responsabile dell'investimento di un'anziana avvenuto il 28 agosto scorso in via Badino, all'altezza dell'incrocio con via Buonarroti. L'esito degli accertamenti sulle cause del sinistro, si è concluso nei giorni scorsi da parte dei Carabinieri della Compagnia di Terracina: la conclusione è che vi sia stato un comportamento negligente alla guida, e questo potrebbe essere legato anche all'uso del telefono. La donna che era alla guida della Lancia Y che ha investito l'ottantenne mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, insomma, potrebbe essersi distratta. Che sia stato il telefono, però, al momento è solo verosimile.

L'impatto è stato violento, tanto che l'anziana, sbalzata a terra, a causa delle ferite alla testa e ad altre fratture, era stata trasportata d'urgenza in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma dove è rimasta ricoverata per diverse settimane. Fortunatamente, la donna sta meglio. Lesioni stradali personali gravi, è comunque l'accusa ora contestata alla donna che era alla guida dell'auto.

L'incidente si è verificato lo scorso 27 agosto, di pomeriggio, sulla trafficatissima via Badino. L'anziana, che vive poco distante dal luogo del sinistro, a quanto pare era appena uscita di casa per recarsi dal meccanico quando, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, è stata colpita da una Lancia Y che marciava in direzione nord.