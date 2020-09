Il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Ardea II ha firmato una circolare per chiudere a tempo indeterminato, partire da domani, tutti i plessi dell'Istituto stesso. I motivi sono diversi. Innanzitutto ci sono state la comunicazione dell'ex collaboratore del dirigente e di un altro docente riguardo alla mancanza della segnaletica relativa alla normativa anti-Covid. Su questo preciso aspetto c'è stato anche un esposto dell'Anief. In più il preside ha rimarcato come ci siano problemi igienico-sanitari all'esterno e all'interno del plesso di via Campo di Carne e nella medesima scuola ci siano problemi per l'assenza di energia elettrica. Le scuole dell'Istituto comprensivo Ardea II riapriranno non appena le problematiche saranno risolte.