La gente in coda da questa mattina comincia ad avere gli animi un po' accesi soprattutto di fronte non solo a chi prova a passare avanti senza motivo ma anche nel vedere ad esempio, le auto di cittadini già positivi o con patologie (diabete, scleori, disabilità) che vengono fatte passare perche hanno la precedenza

Un incidente stradale infatti ha impedito al medico e all'infermiere di raggiungere la città puntina da Roma. È stato quindi necessario inviare una vettura della Asl arrivata da Pomezia per recuperarlo, tutto al termine dei rilievi dell'incidente e quindi con due ore di ritardo. Al momento utenti e cittadini sono in fila dal prima delle nove.

Sono iniziati da circa due ore i tamponi presso il drive-in alla ex Claudia lungo la via Pontina ad Aprilia.

