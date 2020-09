Nella circostanza il predetto veniva trovato in possesso di una bicicletta elettrica del valore di circa 650 euro risultata oggetto di furto avvenuto nella medesima mattinata in danno di un cittadino indiano al quale è stata riconsegnata la refurtiva.

Nella serata di ieri, a Pontinia, i carabinieri della Stazione di Sabaudia, a conclusione di un servizio di controllo del territorio, denunciavano per il reato di ricettazione, un cittadino marocchino 38 enne.

