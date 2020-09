Alle 13 circa di ieri, a Latina, i carabinieri del locale Nor - Sezione Radiomobile, nell'ambito di attività di controllo del territorio, traevano in arresto, nella flagranza del reato di tentato furto aggravato, un cittadino indiano 33 enne.

In particolare il prevenuto, dopo aver tentato di asportare un motociclo, utilizzando un'asta in legno, per forzare il blocca sterzo di un motociclo, ne smontava la candela di accensione per infrangere il vetro di un autocarro parcheggiato nei pressi dello scooter, ma il tempestivo intervento dei militari operanti, allertati dalla locale centrale operativa 112, consentiva di bloccare il malfattore interrompendo l'azione delittuosa. l'arrestato è stato associato in camera di sicurezza in attesa di giudizio con rito direttissimo.