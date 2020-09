"La situazione è sotto controllo - ha commentato il Sindaco Mauro Carturan -. Si tratta del primo probabilmente di una serie di casi che si andranno a verificare nel corso dell'anno scolastico e con i quali dovremo convivere. L'importante è aver constatato la celerità della loro individuazione e l'attuazione delle misure stabilite dal protocollo sanitario. Occorre non abbassare la guardia ma neppure creare eccessivi allarmismi. La prevenzione, ovvero l'uso dei dispositivi individuali di sicurezza, lavare spesso le mani e mantenere il distanziamento sociale, rimane la cura più efficace contro il diffondersi del virus".

In quarantena la classe frequentata dall'alunno di Cerciabella, così pure una parte dei bambini frequentanti l'asilo nido nel quartiere San Valentino. Qui sono già in corso gli interventi di sanificazione degli ambiente mentre a breve potranno svolgersi anche nei locali siti a Cerciabella.

Immediatamente sono entrati in funzione i protocolli sanitari disposti dalla Asl d'intesa con l'istituto scolastico interessato e con la cooperativa che gestisce il servizio comunale.

