È quanto accaduto ieri sera in un negozio di abbigliamento di via Marconi, a Pontinia, e sull'episodio stanno indagando gli agenti della Questura di Latina, intervenuti poco dopo le 20 con la Volante e la Scientifica.

Entra nel negozio una manciata di minuti prima dell'orario di chiusura, minaccia la persona all'interno dell'attività (non è dato sapere se fosse la titolare o eventualmente una commessa) e si fa consegnare l'incasso.

