Sospetto caso di Covid per un alunno della scuola Toscanini, scatta la sanificazione dell'istituto scolastico di Aprilia. Questa notte infatti una ditta ha provveduto a un intervento di pulizia e di bonifica dell'intero edificio di via Amburgo, a seguito di una comunicazione della dirigenza scolastica che ha segnalato al Comune un potenziale caso di positività tra gli iscritti. Immediatamente il preside Enrico Raponi ha fatto scattare il protocollo di sicurezza previsto dall'Asl: gli alunni e gli insegnanti della classe del "sospetto contagiato" sono stati messi in quarantena precauzionale a casa e la classe è stata chiusa, in attesa che arrivino i nuovi esami dell'alunno. "Abbiamo subito seguito il protocollo - spiega Raponi - per la tutela di studenti, docenti e personale. Ora siamo in attesa di altre indicazioni da parte dell'Asl". Si tratta del quinto caso negli istituti scolastici di Aprilia, dove nei giorni scorsi sono state chiuse 4 classi nella scuola Morante, nella scuola Marconi, nella scuola dell'infanzia delle suore Pallottine e ad Arcobaleno