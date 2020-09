La Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e con il sostegno del Ministero dell'Economia e delle Finanze, presenta la settima edizione dell'agenda scolastica "Il Mio Diario". Il progetto, rivolto agli alunni delle classi 4^ della scuola primaria, rappresenta uno strumento per avvicinare i giovani studenti alla cultura della legalità, nella convinzione che sia fondamentale contribuire all'educazione al rispetto delle regole ed alla conoscenza dei valori della nostra Costituzione, ma anche proporre a insegnanti e genitori argomenti di riflessione per formare i cittadini di domani.

Attraverso le avventure dei Supereroi della Legalità: un ragazzo "Vis" e una ragazza "Musa", accompagnati dal cane parlante "Lampo", verranno affrontati i temi della salute, dello sport, dell'ambiente, dell'integrazione sociale, dell'educazione stradale, dell'utilizzo di internet e dei social, ma anche i fenomeni di devianza più vicini ai ragazzi di quell'età, come il bullismo e il cyberbullismo.

Insieme alla Polizia di Stato e ad un ospite speciale, il celeberrimo Geronimo Stilton, i ragazzi impareranno a conoscere l'importanza dei valori della giustizia, amicizia, rispetto, onestà, legalità, inclusione e molto altro ancora contando, quest'anno, sui preziosi "consigli da amico" del famoso roditore che, ogni mese, accompagneranno il cammino scolastico degli studenti, così come i consueti giochi di logica ed enigmistica e le pillole "per un mondo migliore" del cane "Lampo".

"Il Mio Diario", giunto alla 7^ edizione, con una produzione di circa 50.000 copie all'anno, riesce ad arrivare sulla scrivania di tantissimi ragazzi che ogni anno che lo accolgono sempre con grande affetto ed entusiasmo.

L'edizione 2020/2021 sarà distribuita a tutti i ragazzi che frequentano la classe 4^ della scuola primaria delle Province di Imperia, Novara, Verona, Livorno, Latina, Forlì-Cesena, Taranto, Benevento, Catania e Nuoro, da poco tempo tornati nelle aule dopo la lunga sospensione delle attività didattiche causate dall'emergenza epidemiologica.

Alla cerimonia di presentazione, che si terrà nella giornata odierna presso l'Istituto comprensivo ad indirizzo musicale "Alessandro Volta" di Latina - città scelta anche in considerazione dell'attualità del tema della legalità nel territorio pontino - parteciperà il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Franco Gabrielli, che consegnerà il diario ad una rappresentanza di studenti.

All'evento parteciperà inoltre Elisabetta Dami, creatrice di Geronimo Stilton, Valentina Vezzali, campionessa olimpica e responsabile delle Sezioni giovanili di scherma del gruppo sportivo "Fiamme Oro" e Daniele Sottile, capitano della squadra "Top Volley" Cisterna.

Nel corso della cerimonia si esibirà la Banda Musicale della Polizia di Stato, che suonerà "Giocondità" e l'Inno di Mameli insieme agli alunni della scuola media.