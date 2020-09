Un grave incidente stradale si è registrato stamattina in strada Epitaffio, alle porte di Latina, dove un uomo di 40 anni circa che ha perso il controllo del proprio scooter Peugeot Geopolis volando a bordo strada. Stando a una prima ricostruzione della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso, il motociclo ha urtato un furgone in manovra che si apprestava a entrare in un accesso privato. Il conducente dello scooter, cosciente all'arrivo dei soccorritori, ha riportato gravi conseguenze che hanno richiesto il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti con l'urgenza riservata ai codici rossi.