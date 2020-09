«Si invita la cittadinanza a rispettare tutte le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus» è stato il commento del primo cittadino.

Lo ha reso noto nel corso del pomeriggio il sindaco Candido De Angelis che, sulla base di quanto comunicato dalla Asl Roma 6, ha chiarito che ci sono stati quattro nuovi casi e cinque guarigioni. Dei 41 positivi, invece, otto sono ricoverati in ospedale e 33 risultano in isolamento domiciliare.

