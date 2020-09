Dalla Asl, infine, hanno reso noto che il servizio di "drive-in" di Latina, dalla giornata di oggi, è stato trasferito presso l'ex Istituto Sani-Salvemini, sito in viale Le Corbusier 393.

In totale, dunque, dall'inizio della pandemia a oggi sono stati registrati 1.223 casi di Coronavirus: tra questi, quelli attualmente positivi sono 533, di cui 456 sono in isolamento domiciliare.

Sei sono le persone positive ad Aprilia e a Cisterna di Latina, tre in ogni città; segue il capoluogo con due casi. Poi ci sono un positivo rispettivamente a Bassiano, Formia, Gaeta, Lenola, Minturno, Norma e Pontinia.

Il Coronavirus continua a diffondersi in provincia di Latina: oggi, infatti, dalla Asl pontina hanno comunicato l'insorgenza di 15 nuovi casi, disseminati praticamente su gran parte del territorio provinciale.

