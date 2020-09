Un normale controllo stradale messo a punto sul territorio di Anzio ha portato i carabinieri a recuperare 39 dosi di cocaina - per un totale di circa 15 grammi di droga - e ad arrestare un giovane albanese.

Tutto è avvenuto attorno alle 19 di ieri in via Ardeatina: una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio - comandata dal capitano Giulio Pisani - ha eseguito una verifica su un'auto in transito.

Dalla perquisizione personale dell'uomo, probabilmente apparso nervoso alla vista dei militari, è emersa la presenza delle 39 dosi di droga negli slip: di conseguenza, il 22enne è stato arrestato e poi processato per direttissima, mentre la droga è stata sequestrata.