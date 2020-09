Non rispetta i domiciliari e scatta l'arresto. Per questo motivo nella mattinata di oggi a Fondi, i carabinieri del locale comando tenenza, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 29 settembre 20 dal Tribunale di Latina – che concordava con le risultanze investigative raccolte dai carabinieri operanti – hanno arrestato una 48enne del luogo, già sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

L'arrestata dopo le formalità di rito è stata quindi trasferita presso il carcere di Rebibbia a Roma.