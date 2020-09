"Apprendiamo dall'odierno bollettino della ASL che è stato rilevato un caso positivo al Covid 19 residente nel nostro comune. Come sempre, invito tutta la cittadinanza ad osservare responsabilmente tutte le indicazioni ministeriali e regionali di contrasto alla diffusione dell'epidemia. In particolare, invito i familiari e conoscenti che sono stati in contatto con il nostro concittadino positivo ad osservare il periodo di quarantena prescritto in questi casi e a mettersi a disposizione delle autorità sanitarie competenti".

E' questo il commento del sindaco di Bassiano, Domenico Guidi che si rivolge direttamente ai cittadini. "Sono certo che la nostra comunità - prosegue Guidi - tutta saprà reagire positivamente e con grande senso di responsabilità, come ha sempre dimostrato di saper fare ogni qualvolta ce ne è stato bisogno. Affrontiamo con serenità questo momento di difficoltà che il paese intero sta attraversando. Con l'impegno di ognuno di noi a rispettare le regole, sapremo uscirne vincenti e più forti di prima. Quindi, indossiamo correttamente la mascherina, teniamo la distanza minima di sicurezza, evitiamo gli assembramenti, sanifichiamo più spesso le mani. Osservando queste semplici regole, supereremo presto il problema. La nostra comunità è forte e coesa. Confido nel sentimento di responsabilità di tutti i cittadini. Esprimo nuovamente la solidarietà ai cittadini che stanno rispettato la quarantena e gli invio un saluto cordiale e rispettoso e con grande amicizia". Un appello quindi alla comunità che in questo momento più che mai può contribuire al contenimento del virus.