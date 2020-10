"Si comunica che, a seguito di approfondimenti clinico-diagnostici, 2 casi positivi già notificati presso i Comuni di Gaeta e Latina, sono stati rivalutati come 2 casi falsi positivi e pertanto il numero dei casi totali è stato riaggiornato - scrive la Asl nel bollettino - Al fine di evitare inutili code, tutti i tamponi antigenici rapidi e molecolari dovranno essere prenotati tramite registrazione online seguendo la procedura di prenotazione riportata sul sito aziendale: www.ausl.latina, oppure digitando il seguente link: ( CLICCA QUI )"

Sono 24 i nuovi casi positivi al Coronavirus, individuati nelle ultime 24 ore, nel territorio di Latina. A renderlo noto è la Asl, nell'odierno bollettino. Entrando nel dettaglio, i casi sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (7), di Cisterna di Latina (2), di Cori (1), di Formia (2), di Latina (5), di Roccagorga (2), di Sabaudia (3) e di Sezze (2). Non si registrano decessi.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli