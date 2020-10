C'è una netta crescita di contagi da Coronavirus in Italia. Stando a quanto reso noto dal ministero della Salute, infatti, i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi sono 2.548, ossia 697 in più rispetto all'incremento di ieri.

Dall'inizio della pandemia a oggi, dunque, le persone che hanno contratto il Covid-19 sono 317.409: tra loro ce ne sono 52.647 attualmente positive, ossia 1.384 in più di ieri. Crescono anche le persone in Terapia intensiva, che ora sono 291 (11 in più di ieri).

Anche sul fronte delle vittime c'è un'ascesa: i decessi di oggi sono 24, per un totale di 35.918 morti da inizio emergenza a oggi.

Infine, il dato sui guariti: se ne registrano 1.140 in più, per un totale di 228.844 negativizzati.