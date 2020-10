Secondo le prime ricostruzioni, il Land Rover avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con il furgone, e non è chiaro se l'uomo alla guida del mezzo, poi deceduto, avesse avuto un malore mentre era in strada.

Tragico incidente, questa mattina, in via La Gialla, una stradina di campagna nella frazione di Doganella di Ninfa, ai confini tra Cisterna e Sermoneta. Lo scontro ha visto coinvolti un furgone e un Land Rover: il conducente di quest'ultimo è morto sul colpo.

