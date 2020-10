In base ai dati diffusi oggi dal Ministero della Salute oggi in Italia sono stati registrati 2.499 nuovi casi di coronavirus. Ieri i casi erano contro i 2.548 di ieri. Per quanto riguarda i tamponi, oggi ne sono stati effettuati 2mila in più di ieri e cioè 120.301. Sono 23 le persone decedute, 35.041 sono le vittime dall'inizio della pandemia. I guariti oggi sono 1.126.

"Nel momento in cui i contagi per la pandemia di Covid-19 sono in forte aumento in tutta Europa è davvero importante coordinare le misure a livello comunitario e investire su vaccini e cure sicuri ed efficaci".Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, a conclusione del vertice informale dei ministri della Salute europei tenutosi oggi.