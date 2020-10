Sono due i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore a Lanuvio. A renderlo noto, su comunicazione della Asl, il sindaco Luigi Galieti.

Entrambi i nuovi casi riguardano persone ricoverate. Nel complesso, nel territorio si contano 23 persone attualmente positive, di cui 19 in quarantena domiciliare e 4 ricoverate in ospedale. E si resta in attesa dei tamponi negativizzati.