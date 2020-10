«L'aumento dei casi che si sta registrando in Italia - ha spiegato Pocci - ha effetti anche sull'epidemia a Velletri con qualche caso in più rispetto all'ultima rilevazione del 29 settembre, tutti con un link riconducibile a casi precedenti».

In particolare, i casi totali dall'inizio della pandemia sono diventati 182: tra loro, ci sono 54 individui attualmente positivi (52 in quarantena e due ricoverati), 121 persone guarite e sette decedute.

