Ancora un considerevole numero di nuovi casi di Coronavirus a sud di Roma. Oggi, infatti, si registrano 41 contagi tra i Castelli Romani e il litorale compreso tra Nettuno e Pomezia.

A darne notizia è stato l'assessorato alla Salute della Regione Lazio sulla base dei dati diffusi dalla Asl Roma 6.

Tra i 41 nuovi casi, in particolare, c'è un contagio di rientro dalla Romania, uno dall'Albania e uno con link alla Sardegna. Tredici sono i contatti di casi già noti e isolati, mentre un caso è stato individuato in fase di pre-ospedalizzazione; quattordici, infine, sono i casi con link al cluster della struttura di Rocca di Papa dove è in corso l'indagine epidemiologica.

In totale, dunque, dall'inizio della pandemia a oggi i casi di Covid-19 sono 2.479. In questo totale ci sono i 137 decessi (l'ultimo ieri, ndr), i 1.112 guariti e le 1.230 persone attualmente positive.